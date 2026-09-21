7,2 млн. евро за иновации: шанс и за бизнеса в Пловдив

Пловдивски компании ще могат да търсят европейски партньори и финансиране, за да превърнат свои разработки в реални продукти и решения

Регионът ще участва в международни партньорства в областта на биоикономиката, агроиновациите и кръговото производство

Пловдив се включва в нова европейска мрежа за иновации, която ще разполага с 7,2 млн. евро за каскадно финансиране на междурегионални иновационни проекти. Проектът VIVA – Vertical and Horizontal Integrating Innovation Valley Approach, стартира на 15 септември в Халден, Норвегия и ще продължи четири години.

Пловдив става център на национални действия за биоикономика

В инициативата участват 15 организации от шест европейски държави – Норвегия, Швеция, Финландия, България, Румъния и Унгария. Координатор е Областният съвет на Østfold, Норвегия. Проектът е финансиран по „Хоризонт Европа“ – Европейски иновационни екосистеми.

От българска страна партньори са Регионален хъб за биоикономика – Пловдив и Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Над 30 проекта могат да получат финансиране

Предвидено е чрез механизма за каскадно финансиране да бъдат подкрепени над 30 междурегионални иновационни проекта. Общият ресурс е 7,2 млн. евро.

Ще има две отворени процедури – първата е планирана около 12-ия месец от началото на проекта, а втората около 28-ия месец.

За финансиране ще могат да кандидатстват проекти, в които участват организации от най-малко две държави и които са достатъчно напреднали, за да преминат към тестване, внедряване или подготовка за пазара.

Освен финансов ресурс проектът предвижда достъп до експерти, тестови съоръжения, регионални мрежи и потенциални международни партньори.

Какво ще прави Пловдив

Пловдив участва в т.нар. Източноевропейски иновационен Nexus заедно с Алба Юлия в Румъния и Централна Трансдунавия в Унгария. Паралелно с това градът ще работи с региона Вестра Йоталанд в Швеция в рамките на партньорство между региони с допълващи се компетенции.

Пловдивската експертиза във VIVA е насочена към агро-хранителния сектор, кръговата биоикономика и агроиновациите.

Сред останалите области, представени от партньорите в мрежата, са кръговите текстилни потоци, възобновяемата енергия, индустриалната симбиоза, дигитализацията, изкуственият интелект, интелигентната инфраструктура и устойчивото производство.

Идеята на проекта е различните регионални компетенции да бъдат комбинирани, така че разработени решения да могат да бъдат тествани и прилагани в повече от една европейска среда.

От разработката към реалното приложение

VIVA поставя акцент върху преодоляването на разстоянието между разработването на една иновация и реалното ѝ приложение. В рамките на проекта ще се оценява не само технологичната готовност на решенията, но и тяхната бизнес, регулаторна, кръгова и дигитална готовност.

Сред посочените направления за бъдещи проекти са агроиновациите, био-базираните продукти и материали, оползотворяването на биомаса, устойчивото производство, ресурсната и енергийната ефективност, зелените технологии, дигитализацията и автоматизацията.

През четирите години на проекта са предвидени регионални пилотни инициативи, развитие на международни партньорства и механизми за трансфер на технологии.

За Пловдив участието означава включване на местната иновационна екосистема в партньорска мрежа с организации от още пет европейски държави. Според информацията за проекта местните компании и организации ще могат да търсят чрез нея партньори, експертиза, инфраструктура за тестване и възможности за финансиране на съвместни разработки.