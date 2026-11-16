В парка в Кършияка ще се засажда нова растителност, ще се изграждат поливна система и пешеходни връзки, а болните дървета ще се премахват след фитосанитарна оценка

Над 36 хектара зелени площи в Пловдив ще бъдат облагородени по проект за 5,4 млн. евро

Облагородяването на парк „Рибница“ в район „Северен“ вече започна. Проектът предвижда нова растителност, автоматизирана поливна система и оформяне на пешеходни алеи с екологични настилки, които да ограничат утъпкването на тревните площи и разнасянето на кал и прах.

В проектната документация са заложени засаждане на нови иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, оформяне на живи плетове и възстановяване на тревните площи. Според предварително обявените намерения на районната администрация съществуващата дървесна растителност трябва да бъде запазена, а новите насаждения да осигурят повече сянка.

На официалното представяне на проекта днес ландшафтният архитект Станимир Шаламанов уточни, че премахването на болни дървета ще става след фитосанитарна оценка. Новите видове ще бъдат подбирани съобразно климатичните условия в Пловдив. Колко точно дървета ще бъдат премахнати и колко ще бъдат засадени конкретно в „Рибница“, не беше посочено.

Автоматизираната поливна система е сред съществените елементи на обновяването. Тя трябва да осигури напояване на зелените площи, особено през горещите летни месеци, и да подпомогне дългосрочното съхраняване на новата растителност.

С площ от около 50 декара парк „Рибница“ е основното голямо обществено зелено пространство в район „Северен“. За разлика от по-малките квартални градинки и междублокови пространства, той обслужва значителна част от Кършияка и е място не само за разходки и отдих, но и за обществени и културни събития.

На фермерския базар в парк „Рибница“ храната има история, а производителите – лица

Значението му за района прави обновяването особено важно на фона на недостига на големи паркови пространства в тази част на града.

В район „Северен“ има и перспектива за още едно голямо зелено пространство, за което ви разказахме в статията 77 декара за нов парк в Пловдив: какво искат гражданите.

Проектът за парк „Рибница“ е разработен от районната администрация и се изпълнява от Община Пловдив с финансиране по програма „Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет „Въздух“.

Общата стойност на проекта „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в гр. Пловдив“ е малко над 5,4 млн. евро. С тези средства се предвижда облагородяване на над 36 хектара зелени площи в различни части на града, засаждане на над 2000 дървета, 53 000 храста и 1200 декоративни треви, както и изграждане на автоматизирани поливни системи.

Освен парк „Рибница“ в обхвата на проекта са разширението на парк „Лаута“, обекти в междублокови пространства и зелени площи в различни райони на Пловдив. По първия етап се работи и в детска градина „Еделвайс“, а предстоят дейности в квартал „Гагарин“, срещу Международния панаир.

Според общината озеленяването е част от мерките за ограничаване на вторичното запрашаване и подобряване на градския микроклимат. Резултатът обаче ще зависи не само от засаждането на нови дървета и храсти, но и от грижата за тях през следващите години.