След множество сигнали за проблеми с видеонаблюдението ЦИК указа на районните комисии да проверят допълнително изпълнението на правилата

Централната избирателна комисия (ЦИК) съобщи, че е получила множество сигнали за неспазване на правилата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане при преброяването на гласовете и съставянето на протоколите след края на изборния ден вчера, 25 октомври.

В указание до всички районни избирателни комисии ЦИК разпорежда при приемането на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии да бъдат извършени необходимите проверки за спазване на изискванията за видеонаблюдение и видеозаснемане.

Комисията се позовава на правомощията на РИК да контролират спазването на Изборния кодекс и решенията на ЦИК. Проверките трябва да установят дали са изпълнени изискванията, определени в Решение № 404-ПВР от 23 октомври 2026 г.

В съобщението не се посочва колко са сигналите, от кои населени места или секции са подадени и какви конкретни нарушения са установени. Не е уточнено и дали при проверките вече са констатирани случаи на неспазване на правилата.

Видеонаблюдението и видеозаснемането след края на изборния ден са предвидени като механизъм за проследяване на преброяването на гласовете и попълването на секционните протоколи.