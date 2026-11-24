Ремонт на пътната настилка на ул. „Мизия“ започва таази седмица, съобщиха от районната администрация на „Северен“. Дейностите включват възстановяване на увредените участъци от улицата.

От районното кметство призовават собствениците на автомобили да преместят паркираните си превозни средства преди началото на ремонта и да не оставят коли в обхвата на строителните дейности до приключването им.

Гражданите трябва да спазват указанията на място, за да бъде осигурен достъпът на строителните екипи.

От съобщението на районната администрация не става ясно колко време ще продължи ремонтът.