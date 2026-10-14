Михаил Шишкин и Международните фотографски срещи в НБ „Иван Вазов“

Народна библиотека „Иван Вазов“ и културните пространства в Стария град ще предложат поредица от събития през следващите дни – от срещи с писател и представяне на книга до изложби и разговори с фотографи от различни страни.

Михаил Шишкин гостува в Пловдив

На 14 октомври от 19:00 часа във фоайето на Изкуствотеката на Народна библиотека „Иван Вазов“ ще бъде представена книгата „Моите. Есета за руската литература“ на издателство „Колибри“.

Авторът Михаил Шишкин пристига в България за срещите с читатели. В Пловдив в разговора ще участват Тони Николов и Красимир Лозанов, а преводът е на Деян Кюранов. Преводът на събитието е осигурен от Владимир Бернер.

Шишкин е роден през 1961 г. и е сред познатите съвременни руски писатели и публицисти. От три десетилетия живее и работи в Швейцария. Негови романи и есета са отличавани с редица литературни награди и са превеждани на повече от 30 езика.

На 15 октомври от 19:00 часа ще бъде представен и спектакълът „Тайнственият произход на персонажите“ по Михаил Шишкин. Постановката е на режисьора Георги Тенев и ще се играе на голямата сцена на Театрална работилница „Сфумато“.

„Памет и идентичност“ събира фотографи в Пловдив

На 16 октомври започва и тазгодишното издание на Международните фотографски срещи. Фестивалът „Памет и идентичност“ ще продължи до 31 октомври, като програмата включва изложби, срещи с автори, презентации и турове.

Официалното откриване е в 18:00 часа на 16 октомври в Балабановата къща в Стария Пловдив.

Още същата вечер ще бъдат представени изложбите на Игор Шилер, Мариам Фарузи и Франциска Легат, съответно в Балабановата къща и къщата „Мексиканско изкуство“. След обиколките е предвидено и after party в „Граждански клуб“.

На 17 октомври програмата продължава с портфолио преглед в Народната библиотека, откриване на изложба на книги и представяне на книгата на Валери Пощаров „Баща и син“. Следват среща с участващите артисти в Балабанова къща, тур на изложбата на Бедрос Азинян в къща „Хиндлиян“ и представяне на експозицията на Георги Вачев в Драматичния театър.

Неделната програма, 18 октомври, отново ще се проведе основно в Народната библиотека. Предвидени са презентации, посещение на отдел „Ценни и редки сбирки“ с Петко Георгиев и разговор с Валерий Пощаров за сайта „PhotoAnthology Foundation“.

В 12:30 часа ще се състои и срещата „От Бека до „мека“ с Благовеста Семкова.

Изложбите от фестивала могат да бъдат разгледани до 31 октомври 2026 г.