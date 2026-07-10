Народното събрание започва разглеждането на финансовите рамки на общественото осигуряване и НЗОК за 2026 година

Депутатите ще разгледат на първо четене Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. по време на пленарното заседание в петък, 10 юли. Точката е първа в предварителната програма на Народното събрание.

Проектът е внесен от Министерския съвет на 1 юли и вече е получил положителни доклади от парламентарните комисии по бюджет и финанси, както и по труда, демографската и социалната политика.

Втора точка в дневния ред е първото гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., също внесен от Министерския съвет на 1 юли. Финансовата рамка на здравната каса е разгледана от Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването, които са изготвили доклади преди обсъждането в пленарната зала.

След приключване на законодателната част от заседанието парламентът ще проведе традиционния парламентарен контрол, по време на който министри ще отговарят на въпроси и питания на народните представители.

Очаква се дебатите по двата бюджета да поставят началото на обсъжданията по финансовата рамка на системите на общественото осигуряване и здравеопазването за следващата година.