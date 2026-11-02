НЗОК покрива още една лечебна дентална дейност за здравноосигурените над 18 години

От този месец пациентите имат право на четири лечебни манипулации годишно вместо досегашните три, но те не са напълно безплатни

Здравноосигурените лица над 18 години вече могат да ползват четири лечебни дентални дейности годишно в рамките на пакета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Промяната е в сила от 1 ноември 2026 г. и увеличава досегашния лимит от три лечебни манипулации.

Четирите дейности могат да бъдат комбинация от поставяне на пломба с химичен композит и вадене на постоянен зъб с включена анестезия. Пациентът може да избере необходимото лечение според състоянието на зъбите си и след преглед от стоматолог.

Важно е да се знае, че лечебните дейности не са напълно безплатни. За тях е предвидено регламентирано доплащане от пациента. По публикуваната информация то е 2,05 евро за съответната дейност, съгласно условията на НЗОК.

Обстойният годишен дентален преглед със снемане на орален статус остава безплатен за здравноосигурените лица и не се брои към четирите лечебни дейности.

Само за ноември и декември

Допълнителната, четвърта лечебна дейност е предвидена към момента за ноември и декември 2026 г. Условията за 2027 г. може да бъдат договорени допълнително между НЗОК и Българския зъболекарски съюз.

Промяната е регламентирана в Националния рамков договор за денталните дейности за периода 2026–2028 г.

За пациентите, които са отлагали лечение, увеличението означава възможност да използват още една дейност от пакета на НЗОК до края на годината. Преди посещението е добре да проверят със стоматолога си какви манипулации са им необходими и какво доплащане се дължи.

Повече информация е публикувана на официалния сайт на НЗОК.

Илюстрация: преглед при стоматолог/ AI