„Криминале“ на Тарантино оживява тази вечер на голям екран в лятно кино „Орфей“

Един от най-великите филми в историята на киното – „Криминале“ (Pulp Fiction) на Куентин Тарантино, продължава програмата на фестивала „Филмови нощи във Филипополис“ тази вечер.

Култовата лента от 1994 година ще бъде прожектирана от 21:15 часа в лятно кино „Орфей“ в специална 4К реставрирана версия, която дава възможност на зрителите да се насладят на филмовата класика с впечатляващо качество на картината.

„Криминале“ е част от селекцията „Световни филмови класики“ на тазгодишното издание на фестивала. В следващите седмици програмата ще продължи с още две емблематични заглавия – „Черният рицар“ на Кристофър Нолан и „Гепи“ на Гай Ричи.

Филмът преплита четири нехронологично разказани истории за наемни убийци, гангстери, боксьор и двойка дребни обирджии, превръщайки се в еталон за нелинейно повествование, брилянтни диалози и неподражаем черен хумор.

На екрана зрителите ще видят впечатляващ звезден състав – Джон Траволта, Самюъл Л. Джаксън, Ума Търман, Брус Уилис, Харви Кайтел, Тим Рот, Кристофър Уокън, както и самия Куентин Тарантино.

„Криминале“ е сред малкото филми, отличени както със „Златна палма“ на кинофестивала в Кан, така и с награда „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий, като и повече от три десетилетия след премиерата си остава задължително заглавие за всеки почитател на седмото изкуство.

В четвъртък феновете на анимацията могат да гледат новата версия на „Миньони и чудовища“. Новото им приключение ги връща в миналото – в златните години на Холивуд през 1920-те, когато хаотичното им поведение извиква на Земята чудовище, което застрашава света от унищожение.

Прожекцията на 9 юли е от 21:15 часа.