Крафт бира в Кючук Париж: новото място Prison Break

„Prison Break“ не е просто магазин за бира, нито е класически бар. По-скоро е хибрид между двете, един интересен квартален експеримент с вкус към крафт културата и неформалното събиране.

Зад проекта стоят трима души с различен, но допълващ се опит, които първо се събират като приятели, най-често в двора на барбекю и по бира, а наименованието Prison Break се появява още тогава, на шега, но остава. Когато години по-късно решават да направят реален обект, няма нужда от ново име – то вече е част от историята им.

Една част от кючукпарижани пък със сигурност помнят мястото и са прекарвали немалко време там преди 15-ина години в игри на плажен волейбола на единственото по рода си такова игрище в Пловдив. Така че Prison Break със сигурност не е обикновена локация, а начинание, изпълнено с много носталгия и десетки случки и преживявания от миналото.

Снимка: Архив на Под тепето

Обектът е разположен на булевард Александър Стаболийски в Кючук Париж и предлага шест кранa с подбрана селекция от чешка, немска и българска крафт бира. Форматът е ясен, може да си вземеш или за вкъщи, или да останеш на място и да опиташ.

Идеята за дегустация е силно застъпена и в момента се предлага възможност за безплатен бирен флайт с 6 вида наливна бира в количества от по 150 мл, така че човек да се ориентира и да открие своя предпочитан вкус.

Освен опции за пиво на кран, има и бутилирана селекция, което прави мястото удобно както за бързо взимане „на път“, така и за по-дълъг престой, като ценовия клас за покупки за вкъщи е като на магазин с цени от 3.60 евро за литър чешка лагер бира.

Интересното при „Prison Break“ е, че първоначално идеята е по-скоро за развитие на търговски обект. С времето обаче пространството започва да се развива органично – добавят се бар плотове, маси, столове, телевизори и така постепенно се превръща в заведение, без да губи функцията си на магазин.

Визуално не прилича на стандартен квартален минимаркет, а по-скоро е нещо между бар с характер и специализиран бирен стоп, който не се опитва да се впише в шаблон, но и в това му е чарът.

Смело можем да потвърдим, че в квартала няма подобни конпцепции, а вечерите тук са изпълнени с музика, спортни мачове на екран, хора отвън на масичките, а вътре – дегустации и разговори. Към пивото предлагат и непретенциозно меню с няколко вида римска пинса, която се превърна в абсолютен хит в района, принцеса Prison Break и чипс за мезе към бирата.

В крайна сметка Prison Break не е просто поредният адрес за бира в Пловдив. Това е място, което събира хората по най-естествения начин – с добра напитка, разговори и усещане за квартална общност. След години, в които локацията е била сцена за срещи и преживявания и дори игра на плажен волейбол, днес тя поема ролята да превърне Кючук Париж в още една точка от бирената карта на града.