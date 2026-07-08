Преизбраха Антоан Гечев за шеф на разузнаването

Антоан Гечев бе преизбран от парламента за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) за втори мандат.

Подкрепиха го от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“. Против бяха единствено от „Демократична България“. Двама депутати от „Продължаваме промяната“ гласуваха „за“, а един беше „въздържал се“. Изборът в пленарната зала премина без особен дебат.

На 2 юли Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Тогава той заяви, че една от насоките за развитие на ДАР е по-активното използване на виртуалното пространство за придобиване на информация за потенциални агенти, представляващи интерес.

Източник: nova.bg