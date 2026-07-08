Млади таланти ще излязат на сцената на Летния театър на 12 юли в подкрепа на двете деца

Благотворителен концерт в подкрепа на малките Иван и Беатриче ще се проведе на 12 юли от 20:30 часа в Летния театър в Хисаря. Инициативата е организирана от Община Хисаря и има за цел да набере средства за лечението и рехабилитацията на двете деца.

На сцената ще се изявят възпитаниците на Школата по китара, Школата по пиано, Детско-юношеския танцов състав към НЧ „Иван Вазов – 1904“ и талантливите деца от Сдружение „Петнадесет лалета“. С музика, танци и изкуство те ще подкрепят благотворителната кауза.

„Когато децата застават зад кауза, те ни напомнят колко силни могат да бъдат добротата, съпричастността и надеждата. Вярвам, че заедно ще покажем, че Хисаря е общност с голямо сърце. Каня всички жители и гости на общината да бъдат част от тази благородна инициатива“, призова кметът на община Хисаря Ива Вълчева.

По време на концерта ще бъдат поставени дарителски кутии за набиране на средства. Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да направи дарение и по банков път или онлайн чрез дарителската платформа на кампанията.

От Община Хисаря отправят покана към жителите и гостите на града да се включат в инициативата и да помогнат на Иван и Беатриче да получат шанс за по-добро бъдеще.

Банкова сметка за дарения:

Титуляр: Марияна Атанасова Гайтанска

IBAN: BG59 STSA 9300 0032 7949 22

Банка: ДСК АД

Онлайн дарения могат да бъдат направени чрез платформата PavelAndreev.org.

