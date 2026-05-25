Стара река излезе от коритото си и повреди трасето към пречиствателната станция на Карлово

12:27ч, понеделник, 25 май, 2026
Част от довеждащия колектор на Пречиствателната станция за отпадъчни води е отнесена от придошлите води, а отпадните води временно се вливат директно в реката

Стара река е излязла от коритото си и е отнесла част от трасето на довеждащия колектор към Пречиствателната станция за отпадъчни води на Карлово, съобщиха за БТА от ВиК – Пловдив.

Аварията е възникнала през изминалата нощ, като вследствие на нанесените щети отпадъчните води временно се изливат директно в реката, докато се извършват необходимите ремонтни дейности.

От водоснабдителното дружество уточняват, че екипи вече работят по отстраняването на повредата. Предвижда се изграждането на дублиращо аварийно трасе, което ще бъде разположено на по-безопасно разстояние от речното корито, за да се избегнат подобни инциденти при бъдещо покачване на водите.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов също коментира ситуацията пред БТА, като увери, че макар нивото на Стара река все още да остава високо, няма непосредствена опасност за града.

Властите продължават да следят състоянието на реката и развитието на аварийната ситуация, докато се работи по възстановяването на повредената инфраструктура.

Снимка: Николай Венков, БТА/ архив

