Репатрираха 12 трошки в Кършияка за два дни

Общо 12 излезли от употреба моторни превозни средства бяха репатрирани при поредната акция на администрацията на район „Северен“ в Пловдив. Кампанията се проведе на 6 и 7 юли и е петата подобна от началото на 2026 година.

По думите на кмета на района Венцислава Любенова акцията е част от регулярния контрол за освобождаване на обществени площи и осигуряване на повече места за паркиране.

От началото на годината в район „Северен“ вече са репатрирани общо 38 изоставени автомобила, а към 7 юли служителите на районната администрация са поставили предупредителни стикери на 134 превозни средства, определени като излезли от употреба.

От администрацията съобщават, че проверките ще продължат по предварителен график във всички квартали на района. Целта е трайно освобождаване на паркоместа, подобряване на градската среда и ограничаване на практиката изоставени автомобили с години да заемат обществени пространства.

От район „Северен“ призовават собствениците на автомобили, които не се използват, да ги преместят на частен терен или да предприемат действия за повторното им въвеждане в експлоатация.

Гражданите могат да подават сигнали за изоставени автомобили на електронната поща info@severen.plovdiv.bg, както и на телефоните 032/901 164 и 032/901 199. Всеки сигнал се проверява и се включва в графика за последващ контрол.