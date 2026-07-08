Първият комуникационен форум „Разкажи Пловдив“ събра в Дом на културата „Борис Христов“ специалисти по връзки с обществеността, институции и представители на различни обществени сфери. Събитието бе организирано от секция „Пловдив“ към Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) по повод Деня на PR специалиста.

За първи път тази година БДВО отбеляза професионалния празник с две събития – в София и Пловдив, като градът под тепетата бе домакин на първия форум „Разкажи Пловдив“.

В рамките на инициативата бяха представени 13 авторски PR проекта, които показват различни лица на Пловдив – като град с хилядолетна история и богато културно наследство, но и като модерен, иновативен и динамично развиващ се европейски център.

Комуникационните кампании обхващат разнообразни теми – образование, наука, здравеопазване, сигурност, бизнес, обществени инициативи и други сфери. Те представят успешни подходи за изграждане на доверие и популяризиране на значими каузи и идеи.

Сред официалните гости на форума бяха областният управител на Пловдив Георги Янев, представители на местната власт, културни институции, академичните среди, съдебната система и професионални организации.

Всички представени проекти са събрани в специално издание, което председателят на БДВО Гергана Иванова връчи на областния управител Георги Янев. Целта е добрите комуникационни практики от Пловдив да получат по-широка популярност и да покажат съвременния образ на града.

Като част от програмата беше представена и изложба за живота и делото на Васил Левски, подготвена от ученици от СУ „Васил Левски“ в Карлово.

Организаторите заявиха амбиция форумът „Разкажи Пловдив“ да се превърне в ежегодна платформа за представяне на комуникационни идеи, успешни практики и партньорства, насочени към развитието и популяризирането на града.

Секция „Пловдив“ на БДВО е създадена в началото на 2026 г. и обединява 14 PR специалисти от бизнеса, публичния сектор и институциите с обща мисия да насърчават професионалната комуникация, основана на доверие, етика и обществена отговорност.