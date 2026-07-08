Приключи проектът за енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда на бул. „Шести септември“ №203–205 в район „Централен“ в Пловдив, съобщиха от районната администрация.

Проектът е реализиран по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, като водещ партньор е Община Пловдив – район „Централен“. Общата стойност на инвестицията възлиза на 2 530 274,54 лева, осигурени като безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на проекта е извършено цялостно енергийно обновяване на сградата. Изпълнени са топлоизолация на външните ограждащи конструкции, подовете и покрива, подменена е старата дограма, монтирано е енергоспестяващо LED осветление в общите части, осигурена е достъпна среда и са реализирани дейности за подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване живота на сградата.

След изпълнението на мерките сградата достига клас на енергопотребление „В“. Очаква се това да доведе до значително намаляване на енергийното потребление и въглеродните емисии, както и до по-ниски разходи за отопление и електроенергия за 48 домакинства.

От район „Централен“ посочват, че всички дейности са изпълнени при спазване на принципа „ненанасяне на значителни вреди“ (DNSH) и в съответствие с Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г.

Според администрацията с приключването на проекта районът прави поредна стъпка към повишаване на енергийната ефективност на жилищния фонд и подобряване на условията на живот за жителите на Пловдив.