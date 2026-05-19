Обжалват референдума за барутния завод край Иганово

Областният управител на Пловдив и държавното дружество „Иганово“ ЕАД са обжалвали пред Административния съд в Пловдив решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум, свързан с инвестиционното намерение за изграждане на завод за барут край село Иганово. Това съобщиха от пресцентъра на Община Карлово, цитирани от БТА.

На заседание, проведено на 30 април, общинските съветници в Карлово гласуваха с убедително мнозинство – 27 гласа „за“, два „против“ и един „въздържал се“ – за насрочване на местно допитване на 28 юни.

Жителите на общината трябва да се произнесат по три въпроса, свързани с изграждането на производствени мощности за барут и боеприпаси на територията на община Карлово.

За да бъде валиден референдумът, в него трябва да участват поне 40% от избирателите, които са упражнили правото си на глас на последните парламентарни избори.

Инициативата за допитването беше организирана от партия „Възраждане“ и подкрепена от 4500 подписа. В нея се настоява местнат общност да има решаващ глас по въпроса за новото военно производство.

Темата предизвика сериозен обществен интерес, след като в края на октомври 2025 г. българската държава и германският технологичен концерн Rheinmetall официално обявиха старта на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси в района.

Предстоящото съдебно производство ще определи дали жителите на Карлово ще могат да се произнесат чрез референдум по една от най-дискутираните инвестиции в региона през последните години.

Източник: БТА