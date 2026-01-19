Жена загина при катастрофа между Сопот и Карлово

Сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие в участъка между Сопот и Карлово е подаден около 13:00 часа вчера, съобщават от полицията. По първоначални данни лек автомобил „Тойота“, управляван от 63-годишна жена, внезапно е напуснал пътното платно, преминал е през крайпътна канавка и се е ударил в дърво.

На място е пристигнал екип на спешна медицинска помощ, който е констатирал смъртта на водачката. Местопроизшествието е било запазено, а оглед е извършен от служители на Районното управление в Карлово.

Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.