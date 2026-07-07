Административният съд в Пловдив обяви за нищожно решението на Общинския съвет за местно допитване срещу изграждането на производствени мощности за барут и боеприпаси

Административният съд в Пловдив окончателно сложи край на спора около местния референдум за завода за барут и снаряди край Иганово. С решение по административно дело №1341/2026 г. съдът обяви за нищожно решението на Общинския съвет в Карлово, с което беше насрочено местно допитване по инвестиционното намерение на германския концерн Rheinmetall AG и ВМЗ ЕАД.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

С него магистратите отменят решението на Общинския съвет от 30 април, с което жителите на общината трябваше да бъдат питани дали са съгласни да не се променя предназначението на терени за изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут, дали да не бъде изградена производствена база за взривни вещества, свързана с проекта на Rheinmetall и ВМЗ, както и дали да бъде забранено строителството на завод за барут на територията на общината.

В мотивите си съдът приема, че Общинският съвет е действал при липса на материалноправните предпоставки, които законът изисква за провеждането на местен референдум.

„След като органите на местното самоуправление не притежават правомощие да решават поставените въпроси, същите не могат да бъдат решавани и чрез пряко участие на гражданите чрез местен референдум“, се посочва в съдебния акт.

Според магистратите Общинският съвет е следвало да откаже провеждането на референдума, вместо да го насрочва, тъй като поставените въпроси не попадат в кръга на правомощията на местната власт. Именно липсата на такава компетентност е основанието съдът да обяви решението за нищожно – най-тежкият порок, който може да засегне един административен акт.

Решението идва само дни след като Административният съд първоначално спря предварителното изпълнение на решението на Общинския съвет, с което беше блокирано провеждането на насрочения за 28 юни местен референдум до приключване на съдебния спор.

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С окончателния съдебен акт казусът вече е разрешен и допитване по тези въпроси няма да бъде проведено.

Проектът за изграждане на завод за барут и боеприпаси край Иганово е сред най-обсъжданите инвестиционни намерения в региона, след като през 2025 г. българската държава и германският концерн Rheinmetall обявиха съвместните си планове за изграждане на нови производствени мощности. Намерението предизвика остри обществени реакции в Карловско, доведе до подписка за местен референдум и поредица от съдебни процедури.

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