Десетгодишната певица триумфира в Римини сред участници от 15 държави

Десетгодишната пловдивчанка Елизабет Визио завоюва златен медал на международния музикален конкурс „Magia Italiana“, който се проведе в италианския град Римини.

В тазгодишното издание на конкурса участваха деца от 15 европейски държави, както и изпълнители от Грузия, Казахстан, Киргизстан и Филипините.

Международният форум е организиран от Арт-център „Кърнолски“, под патронажа на почетния консул на Република България за област Емилия-Романя инж. Франко Кастелини.

Именно той връчил на младата пловдивчанка златния медал и специалния диплом, издаден от Българската консулска служба в Италия.

Първият етап на конкурса се е проведл в зала „Арена Кока-Кола“ в увеселителния парк Мирабиландия, а финалът и гала концертът – в Римини.

Особено емоционален момент по време на церемонията по награждаването настъпил, когато Елизабет изпълнила хита „Bangarangа“ на Дара заедно с повече от 130 деца от държавите участнички.

По думите на организаторите дори участниците от Филипините пеели текста и изпълнявали хореографията на песента, добила международна популярност след участието си на Евровизия 2026.

В знак на благодарност към домакините младата изпълнителка поздравила публиката на италиански език.

Отличието в Римини е пореден международен успех за Елизабет Визио. През последните две години тя спечели първи места на конкурси в Лимасол (Кипър), Загреб (Хърватия), Триест (Италия) и Солун (Гърция), като златният медал от „Magia Italiana“ се нарежда сред най-престижните отличия завоювани до момента.

Снимки: Личен архив на семейството Визио