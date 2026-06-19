„Непокътнат свят“: поезия и музика се срещат в специален пърформанс в Пловдив

На 19 юни 2026 г. от 19:30 ч. на сцена – бар ТеатъРа в Пловдив ще се състои събитието „Непокътнат свят“, което съчетава поезия и импровизационна музика в общ артистичен формат.

В него участват поетесата Ина Иванова, джаз певицата Мирослава Кацарова и пианистът Мирослав Турийски. Тримата артисти обединяват глас, слово и музика в сценично преживяване, изградено около новата стихосбирка на Иванова „Непокътнат свят“.

По време на събитието ще бъдат представени текстове от книгата, както и подбрани музикални изпълнения от репертоара на Кацарова и Турийски. Проектът залага на диалога между литература и джаз импровизация, като акцентът е върху темите за крехкостта, паметта и човешкия опит.

Стихосбирката „Непокътнат свят“ е структурирана в три части – „невинни поклонници“, „провинциални пейзажи“ и „което изгубихме“, като в центъра ѝ стоят любовта, загубата и търсенето на смисъл в ежедневието.

Мирослава Кацарова е утвърдено име в българската джаз сцена и дългогодишен водещ и продуцент в радио Jazz FM, както и основен двигател на Plovdiv Jazz Fest. Мирослав Турийски е един от активните български джаз музиканти с богата международна концертна кариера и над две десетилетия сценичен опит.

Ина Иванова е автор на множество книги с проза и поезия и носител на редица литературни отличия, сред които Националната награда за поезия „Христо Фотев“ и Наградата Пловдив за художествена литература.

Събитието е с вход свободен и е част от програмата на литературния фестивал Пловдив чете, включен в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 г.