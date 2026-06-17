Народна библиотека „Иван Вазов“ отличи най-активните си читатели в три възрастови категории в рамките на фестивала „Пловдив чете“

Петгодишният Александър Лечев, който вече има зад гърба си впечатляващите 514 прочетени книги, е сред тазгодишните носители на отличието „Читател на годината от 5 до 105“, връчено от Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив.

Тържествената церемония се проведе в Централното фоайе на библиотеката и е част от програмата на литературния фестивал „Пловдив чете 2026“. Традиционните награди се присъждат на най-активните читатели в три възрастови категории.

В категорията до 5 години беше отличен Александър Лечев, който е редовен посетител на библиотеката още от тригодишна възраст. В читателския му картон са вписани стотици заглавия – от приказки до научнопопулярна литература и фантастика, което го превръща в един от най-запалените малки читатели в Пловдив.

При децата до 15 години наградата получи 11-годишната Ана-Мария Чаева. Тя е читател на библиотеката от ранна детска възраст и през годините е заела 234 книги. От екипа на културната институция я определят като пример за постоянство и истинска любов към четенето.

В категорията за възрастни отличието беше присъдено на проф. Татяна Ичевска – преподавател по българска литература в Пловдивския университет и утвърден литературен изследовател. Освен академичната си дейност, тя е дългогодишен сътрудник на списание „Страница“, автор на монографии и десетки научни публикации, посветени на българската литература.

Наградите бяха връчени от директора на Народна библиотека „Иван Вазов“ Димитър Минев, а отличените получиха грамоти и книги.

Инициативата „Читател на годината от 5 до 105“ е сред утвърдените традиции на пловдивската библиотека и всяка година насочва вниманието към хората, които доказват, че любовта към книгите няма възраст.

Програмата на „Пловдив чете“ за 17 юни

Снимки: Тодор Ненов