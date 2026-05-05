Програмата на литературен салон „Spirt & Spirit“ в Пловдив за месец май 2026 г. включва срещи с интересни автори и представяне на техните най-нови творби. Всички събития се провеждат в клуб „Петното на Роршах“ (ул. „Йоаким Груев“ 36) от 19:00 ч.
Календар на събитията за май 2026 г.
|Дата
|Автор
|Книга / Тема
|Модератор
|05.05
|Свежа Дачева
|„Ритуал по отваряне на сърцето“
|Анета Русковска
|12.05
|Георги Борисов
|„На един дъх“
|Александър Секулов
|19.05
|Стефан Радев
|„Аз бях и сянка, и гора“
|Иван Брегов
|26.05
|Сърджан Милевич
|Среща-разговор (Сърбия)
|Цветозар Цаков
Информация за книгите и авторите
- Свежа Дачева – „Ритуал по отваряне на сърцето“
Книгата е фрагментарен роман, описван като „пътуване навътре“ и синтез на духовен опит. Структурата ѝ е уроборосна (затворен кръг), а текстовете са наситени с поетичност и спомени за детството и зрелостта. Свежа Дачева е литературовед и поетеса, чийто живот е преминал между България, Италия и Швеция.
- Георги Борисов – „На един дъх“
Най-новата стихосбирка на големия български поет събира фрагменти и стихотворения, писани бързо и емоционално („на един дъх“), които са отлежавали години в бележниците му. Георги Борисов е известен поет, преводач и дългогодишен главен редактор на списание „Факел“.
- Стефан Радев – „Аз бях и сянка, и гора“
Поетична книга, която изследва тишината, самотата и човешкото присъствие чрез „мъжествена и проникновена емоционалност“. Стефан Радев е роден в Пловдив и освен поет, е и утвърден преводач от английски и френски език.
- Сърджан Милевич (Сърбия)
Сърджан Милевич е сръбски писател и културен мениджър. Автор е на сборника с разкази „First time for all of us“ (2019). Творчеството му често е отличавано в регионални конкурси на Балканите, а самият той е активен в проекти, свързани с правата на човека и миналото на региона.
