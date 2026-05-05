Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова 10:20ч, вторник, 5 май, 2026
Програмата на литературен салон „Spirt & Spirit“ в Пловдив за месец май 2026 г. включва срещи с интересни автори и представяне на техните най-нови творби. Всички събития се провеждат в клуб „Петното на Роршах“ (ул. „Йоаким Груев“ 36) от 19:00 ч.

Календар на събитията за май 2026 г.

ДатаАвторКнига / ТемаМодератор
05.05Свежа Дачева„Ритуал по отваряне на сърцето“Анета Русковска
12.05Георги Борисов„На един дъх“Александър Секулов
19.05Стефан Радев„Аз бях и сянка, и гора“Иван Брегов
26.05Сърджан МилевичСреща-разговор (Сърбия)Цветозар Цаков

Информация за книгите и авторите

  • Свежа Дачева – „Ритуал по отваряне на сърцето
    Книгата е фрагментарен роман, описван като „пътуване навътре“ и синтез на духовен опит. Структурата ѝ е уроборосна (затворен кръг), а текстовете са наситени с поетичност и спомени за детството и зрелостта. Свежа Дачева е литературовед и поетеса, чийто живот е преминал между България, Италия и Швеция.
  • Георги Борисов – „На един дъх“
    Най-новата стихосбирка на големия български поет събира фрагменти и стихотворения, писани бързо и емоционално („на един дъх“), които са отлежавали години в бележниците му. Георги Борисов е известен поет, преводач и дългогодишен главен редактор на списание „Факел“.
  • Стефан Радев – „Аз бях и сянка, и гора“
    Поетична книга, която изследва тишината, самотата и човешкото присъствие чрез „мъжествена и проникновена емоционалност“. Стефан Радев е роден в Пловдив и освен поет, е и утвърден преводач от английски и френски език.
  • Сърджан Милевич (Сърбия)
    Сърджан Милевич е сръбски писател и културен мениджър. Автор е на сборника с разкази „First time for all of us“ (2019). Творчеството му често е отличавано в регионални конкурси на Балканите, а самият той е активен в проекти, свързани с правата на човека и миналото на региона.

Как премина срещата с поезията на Сибила Алексова, отличената с Националната награда „Иван Николов“ за книгата си „Място за крила“, в Петното на Роршах, четете в Капана.бг.

Всички събития в рамките на фестивала „Пловдив чете“ може да следите на тази страница Пловдив чете/Plovdiv reads.

