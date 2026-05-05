Програмата на литературен салон „Spirt & Spirit“ в Пловдив за месец май 2026 г. включва срещи с интересни автори и представяне на техните най-нови творби. Всички събития се провеждат в клуб „Петното на Роршах“ (ул. „Йоаким Груев“ 36) от 19:00 ч.

Календар на събитията за май 2026 г.

Дата Автор Книга / Тема Модератор 05.05 Свежа Дачева „Ритуал по отваряне на сърцето“ Анета Русковска 12.05 Георги Борисов „На един дъх“ Александър Секулов 19.05 Стефан Радев „Аз бях и сянка, и гора“ Иван Брегов 26.05 Сърджан Милевич Среща-разговор (Сърбия) Цветозар Цаков

Информация за книгите и авторите

Свежа Дачева – „Ритуал по отваряне на сърцето“

Книгата е фрагментарен роман, описван като „пътуване навътре“ и синтез на духовен опит. Структурата ѝ е уроборосна (затворен кръг), а текстовете са наситени с поетичност и спомени за детството и зрелостта. Свежа Дачева е литературовед и поетеса, чийто живот е преминал между България, Италия и Швеция.

Георги Борисов – „На един дъх"

Най-новата стихосбирка на големия български поет събира фрагменти и стихотворения, писани бързо и емоционално („на един дъх“), които са отлежавали години в бележниците му. Георги Борисов е известен поет, преводач и дългогодишен главен редактор на списание „Факел“.

Стефан Радев – „Аз бях и сянка, и гора"

Поетична книга, която изследва тишината, самотата и човешкото присъствие чрез „мъжествена и проникновена емоционалност“. Стефан Радев е роден в Пловдив и освен поет, е и утвърден преводач от английски и френски език.

Сърджан Милевич (Сърбия)

Сърджан Милевич е сръбски писател и културен мениджър. Автор е на сборника с разкази „First time for all of us“ (2019). Творчеството му често е отличавано в регионални конкурси на Балканите, а самият той е активен в проекти, свързани с правата на човека и миналото на региона.

