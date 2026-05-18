Пловдив чества Деня на светите братя Кирил и Методий

Пловдив ще отбележи на 24 май тържествено Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

По традиция общоградското честване ще започне на площад „11 май“ пред Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Там се издига паметникът на славянските първоучители, създаден през 1996 г. по проект на известния скулптор Петко Москов.

Преди началото на официалния церемониал, заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини ще бъдат удостоени с „Почетна значка на град Пловдив“, а младите им колеги ще получат почетни грамоти.

Празничната програма ще продължи с литургия, тържествено слово, молебен и полагане на венци и цветя, след което ще тръгне голямото общоградско шествие към площад „Централен“, съпроводено от богата музикална програма и много настроение.

Веднага след края на дефилето, в Заседателната зала на Община Пловдив (пл. „Стефан Стамболов“ № 1), ще се състои още едно вълнуващо събитие – официалната церемония по връчване на отличието „Почетна значка на град Пловдив“ на 23-ма млади пловдивски творци. Присъждането на тази награда, съгласно Наредбата за символиката и отличията, се провежда за трета поредна година, като интересът и признанието към младите таланти непрекъснато растат: през 2024 г. отличените бяха 14, през 2025 г. – 19, а тази година техният брой достига 23-ма.

Празнична програма по часове

08:30 – 09:30 ч. | Зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей Връчване на отличията „Почетна значка на град Пловдив “ на заслужили директори и учители и на грамоти на младите педагогически специалисти.

| Зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей “ на заслужили директори и учители и на грамоти на младите педагогически специалисти. 09:30 – 09:45 ч. Придвижване на официалните лица, гости и наградените преподаватели от зала „Съединение“ към храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Придвижване на официалните лица, гости и наградените преподаватели от зала „Съединение“ към храм „Св. св. Кирил и Методий“. 09:00 – 09:55 ч. | Храм „Св. св. Кирил и Методий“ Празнична света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай. На нея ще присъстват Кметът на Община Пловдив, Председателят на Общинския съвет, Областният управител, Началникът на РУО – Пловдив, както и множество гости.

| Храм „Св. св. Кирил и Методий“ На нея ще присъстват Кметът на Община Пловдив, Председателят на Общинския съвет, Областният управител, Началникът на РУО – Пловдив, както и множество гости. 10:00 ч. | Площад „11 май“ Вратите на храма се отварят и към площада пред Хуманитарната гимназия се отправят духовенството, официалните лица и гостите. Там ще ги очакват представители на образователни и културни институции, както и представителни групи на училищата от район „Централен“ със знамена, венци и цветя.

| Площад „11 май“ Вратите на храма се отварят и към площада пред Хуманитарната гимназия се отправят духовенството, официалните лица и гостите. Там ще ги очакват представители на образователни и културни институции, както и представителни групи на училищата от район „Централен“ със знамена, венци и цветя. 10:00 ч. Официално откриване на тържеството с химна на Република България.

на тържеството с химна на Република България. 10:10 ч. Празнично слово на Кмета на Община Пловдив – г-н Костадин Димитров.

– г-н Костадин Димитров. 10:20 ч. Празничен молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай.

10:40 ч. Церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на славянските равноапостоли.

Церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на славянските равноапостоли. 10:45 ч. Начало на общоградското шествие в посока площад „Централен“.

Общоградско шествие

Празничното шествие стартира от площад „11 май“. Начело на колоната ще застанат Мажоретният състав при СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Духовият оркестър „Пловдив“ и знаменната група на Хуманитарната гимназия.

Участници в шествието:

Официални лица и гости;

Удостоените с „Почетна значка на град Пловдив“ директори и учители, както и наградените с грамота млади преподаватели;

Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай заедно с пловдивското духовенство;

Представители на образователните и културните институции в града;

Представителна група на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“;

Представителни групи на училищата от град Пловдив;

Първият детски гвардейски отряд в България (при ДГ „Мая“).

Празнична културна програма по локации

Пловдив ще бъде изпълнен с музика и празнично настроение благодарение на паралелните концерти в градската среда:

Пред сградата на БНБ (ул. „Райко Даскалов“ № 53): Концерт на Духовия оркестър към НУМТИ „Добрин Петков“ с диригент Пенчо Пенчев.

Концерт на Духовия оркестър към НУМТИ „Добрин Петков“ с диригент Пенчо Пенчев. На площад „Римски стадион“: Концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили (ВВС) с диригент майор Михаил Младенов и помощник-диригент капитан Димитър Христов.

Концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили (ВВС) с диригент майор Михаил Младенов и помощник-диригент капитан Димитър Христов. На площад „Стефан Стамболов“: Концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.

Тържествен хоров поздрав на стълбите на „Каменица“

Един от акцентите в програмата ще бъде грандиозният концерт на Сборния хор с диригент проф. Златина Делирадева. В него ще се включат:

Формации към ЦПЛР – ОДК – Пловдив: Хор „Детска китка“ (концертен и стажантски състав) – диригенти Яна Делирадева и Джулия Узунова;

Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ – диригент Милка Толедова;

Хор на малките момчета „Стефка Благоева“ – диригент Борислава Благоева;

Младежки хор „Стефка Благоева“ – диригент Борислава Благоева;

Вокална формация „Бамбини“ – ръководител Снежка Донева;

Фолклорна формация „Куклици“ – ръководител Виолета Щерева;

Хор „Евмолпея“ – диригент Алия Хансе. Формации към НУМТИ „Добрин Петков“: Хор „Класическо пеене“ – диригент Николета Енева;

Фолклорен хор – диригент Явор Тасков. Мъжки хор „Стефка Благоева“ – диригент Милка Толедова. Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ – диригент Илиян Тиганев. Дамски хор „Тримонциум“ – диригент Мая Йорданова. Камерен хор „Проф. Иван Спасов“ – диригент Гергана Люцканова-Петрова. Към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“: Вокален състав „Pro belcanto“ – ръководител Алия Хансе. Към Арт център „Алехандро“: Младежки хор „Отепето“ – диригент Джулия Узунова. Вокална група на сдружение „Арт Войс Център“ – ръководител Румяна Иванова. Децата от „Академия на Госпожа Опера“ – Пловдив – ръководител Яна Делирадева.

Официална церемония по връчване на отличието „Почетна значка на град Пловдив“ на младите творци

Час: 12:00 ч.

12:00 ч. Място: Заседателната зала на Община Пловдив (пл. „Стефан Стамболов“ № 1)

На официално събитие 23-ма млади пловдивски творци ще получат отличието „Почетна значка на град Пловдив“. Решението за награждаването им бе гласувано с пълно единодушие на сесия на Общинския съвет. Високото отличие ще бъде връчено лично от кмета на града Костадин Димитров и от председателя на Общинския съвет Атанас Узунов.

Списък на удостоените с „Почетна значка на град Пловдив“: