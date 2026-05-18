Пловдив чества Деня на светите братя Кирил и Методий

Пловдив ще отбележи на 24 май тържествено Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
По традиция общоградското честване ще започне на площад „11 май“ пред Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Там се издига паметникът на славянските първоучители, създаден през 1996 г. по проект на известния скулптор Петко Москов.
Преди началото на официалния церемониал, заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини ще бъдат удостоени с „Почетна значка на град Пловдив“, а младите им колеги ще получат почетни грамоти.
Празничната програма ще продължи с литургия, тържествено слово, молебен и полагане на венци и цветя, след което ще тръгне голямото общоградско шествие към площад „Централен“, съпроводено от богата музикална програма и много настроение.
Веднага след края на дефилето, в Заседателната зала на Община Пловдив (пл. „Стефан Стамболов“ № 1), ще се състои още едно вълнуващо събитие – официалната церемония по връчване на отличието „Почетна значка на град Пловдив“ на 23-ма млади пловдивски творци. Присъждането на тази награда, съгласно Наредбата за символиката и отличията, се провежда за трета поредна година, като интересът и признанието към младите таланти непрекъснато растат: през 2024 г. отличените бяха 14, през 2025 г. – 19, а тази година техният брой достига 23-ма.
Празнична програма по часове
- 08:30 – 09:30 ч. | Зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей Връчване на отличията „Почетна значка на град Пловдив“ на заслужили директори и учители и на грамоти на младите педагогически специалисти.
- 09:30 – 09:45 ч. Придвижване на официалните лица, гости и наградените преподаватели от зала „Съединение“ към храм „Св. св. Кирил и Методий“.
- 09:00 – 09:55 ч. | Храм „Св. св. Кирил и Методий“ Празнична света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай. На нея ще присъстват Кметът на Община Пловдив, Председателят на Общинския съвет, Областният управител, Началникът на РУО – Пловдив, както и множество гости.
- 10:00 ч. | Площад „11 май“ Вратите на храма се отварят и към площада пред Хуманитарната гимназия се отправят духовенството, официалните лица и гостите. Там ще ги очакват представители на образователни и културни институции, както и представителни групи на училищата от район „Централен“ със знамена, венци и цветя.
- 10:00 ч. Официално откриване на тържеството с химна на Република България.
- 10:10 ч. Празнично слово на Кмета на Община Пловдив – г-н Костадин Димитров.
- 10:20 ч. Празничен молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай.
- 10:40 ч. Церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на славянските равноапостоли.
- 10:45 ч. Начало на общоградското шествие в посока площад „Централен“.
Общоградско шествие
Празничното шествие стартира от площад „11 май“. Начело на колоната ще застанат Мажоретният състав при СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Духовият оркестър „Пловдив“ и знаменната група на Хуманитарната гимназия.
Участници в шествието:
- Официални лица и гости;
- Удостоените с „Почетна значка на град Пловдив“ директори и учители, както и наградените с грамота млади преподаватели;
- Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай заедно с пловдивското духовенство;
- Представители на образователните и културните институции в града;
- Представителна група на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“;
- Представителни групи на училищата от град Пловдив;
- Първият детски гвардейски отряд в България (при ДГ „Мая“).
Празнична културна програма по локации
Пловдив ще бъде изпълнен с музика и празнично настроение благодарение на паралелните концерти в градската среда:
- Пред сградата на БНБ (ул. „Райко Даскалов“ № 53): Концерт на Духовия оркестър към НУМТИ „Добрин Петков“ с диригент Пенчо Пенчев.
- На площад „Римски стадион“: Концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили (ВВС) с диригент майор Михаил Младенов и помощник-диригент капитан Димитър Христов.
- На площад „Стефан Стамболов“: Концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.
Тържествен хоров поздрав на стълбите на „Каменица“
Един от акцентите в програмата ще бъде грандиозният концерт на Сборния хор с диригент проф. Златина Делирадева. В него ще се включат:
- Формации към ЦПЛР – ОДК – Пловдив:
- Хор „Детска китка“ (концертен и стажантски състав) – диригенти Яна Делирадева и Джулия Узунова;
- Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ – диригент Милка Толедова;
- Хор на малките момчета „Стефка Благоева“ – диригент Борислава Благоева;
- Младежки хор „Стефка Благоева“ – диригент Борислава Благоева;
- Вокална формация „Бамбини“ – ръководител Снежка Донева;
- Фолклорна формация „Куклици“ – ръководител Виолета Щерева;
- Хор „Евмолпея“ – диригент Алия Хансе.
- Формации към НУМТИ „Добрин Петков“:
- Хор „Класическо пеене“ – диригент Николета Енева;
- Фолклорен хор – диригент Явор Тасков.
- Мъжки хор „Стефка Благоева“ – диригент Милка Толедова.
- Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ – диригент Илиян Тиганев.
- Дамски хор „Тримонциум“ – диригент Мая Йорданова.
- Камерен хор „Проф. Иван Спасов“ – диригент Гергана Люцканова-Петрова.
- Към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“: Вокален състав „Pro belcanto“ – ръководител Алия Хансе.
- Към Арт център „Алехандро“: Младежки хор „Отепето“ – диригент Джулия Узунова.
- Вокална група на сдружение „Арт Войс Център“ – ръководител Румяна Иванова.
- Децата от „Академия на Госпожа Опера“ – Пловдив – ръководител Яна Делирадева.
Официална церемония по връчване на отличието „Почетна значка на град Пловдив“ на младите творци
- Час: 12:00 ч.
- Място: Заседателната зала на Община Пловдив (пл. „Стефан Стамболов“ № 1)
На официално събитие 23-ма млади пловдивски творци ще получат отличието „Почетна значка на град Пловдив“. Решението за награждаването им бе гласувано с пълно единодушие на сесия на Общинския съвет. Високото отличие ще бъде връчено лично от кмета на града Костадин Димитров и от председателя на Общинския съвет Атанас Узунов.
Списък на удостоените с „Почетна значка на град Пловдив“:
- Сюзанна Арутюнян-Василевска – театрален мениджър, културен деец и директор на Драматичен театър – Пловдив.
- Матей Атанасов (15 г.) – ученик в МГ „Акад. Кирил Попов“, изявен артист, част от вокалната и актьорската група на „Академия на госпожа Опера“ към Държавна опера – Пловдив.
- Симеон Попов (25 г.) – изявен концертиращ музикант, перкусионист и основател на частна музикална школа с най-многобройния клас по ударни инструменти в града.
- Мейв-Ашлинг Брендан Мак Гонегал (25 г.) – отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване.
- Дамяна Димитрова – соло-флейтист от младото поколение български музиканти в Държавна опера – Пловдив и преподавател по флейта в НУМТИ „Добрин Петков“.
- Елин Стоянова (28 г.) – куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив.
- Марияна Стоева (16 г.) – ученичка със специалност „Цигулка“, концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“ и първа цигулка в училищния ансамбъл Струнен квартет „Добрин Петков“.
- Мартин Йорданов (17 г.) – ученик със специалност „Тромпет“ в НУМТИ „Добрин Петков“ и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището.
- Стоян Миндов (17 г.) – ученик със специалност „Поп и джаз пеене“ в НУМТИ „Добрин Петков“, лауреат на множество национални и международни награди.
- Йоана Владимирова – ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив; активен участник и носител на отличия от изложби, пленери и конкурси.
- Сияна Христозова – ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив; носител на многобройни награди от конкурси, изложби и състезания.
- Радост Костадинова – ученичка в 12. клас, специалност „Драматичен театър“ в НГСЕИ – Пловдив; носител на престижни награди от национални форуми.
- Никол Колева – ученичка в 12. клас, специалност „Грим и перуки“ в НГСЕИ – Пловдив; с високи творчески постижения в областта на приложните изкуства.
- Мирела Митева (9 г.) – ученичка в ОУ „Елин Пелин“ и възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“; развива се успешно в пеенето, пианото, модерните танци и математиката; носител на първи награди и Гран при.
- Леда Христова (11 г.) – ученичка в СУ „Свети Патриарх Евтимий“ и възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“; с високи творчески постижения в областта на вокалното изкуство.
- Анабел Печилкова (9 г.) – ученичка в НУ „П. Р. Славейков“ и състезателка по модерен балет в Спортен клуб „Ера“ – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания; притежава 22 титли като соло изпълнител в категория „Мини“.
- Елизабет Амбарцумян (9 г.) – ученичка в НУМТИ „Добрин Петков“ (профил „Пиано“) и възпитаник на „Highlight Singing Academy“; съчетава вокален талант (пее на 7 езика) с умения на пианист и композитор; носителка на 103 купи и отличия.
- Георги Иванов – ученик в 12. клас, специалност „Рекламна графика“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив; носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.
- Мария Мицкова – ученичка в 11. клас, специалност „Стенопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив; носител на множество отличия от престижни арт форуми.
- Кристина Стойнова – ученичка в 12. клас, специалност „Иконопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив; отличен участник и лауреат на награди от изложби и конкурси.
- Габриела Павлова – студентка в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“; изявен народен изпълнител от Тракийската фолклорна област с уникален глас, богата творческа дейност и престижни отличия.
- Вельо Кесяков – студент II курс, специалност „Тромпет“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“; един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия.
- Теодор Караколев – докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, изкуствовед и журналист; успешно съчетава научните изследвания върху архитектурния модернизъм и православното изкуство с тяхното активно популяризиране.