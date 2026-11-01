Затвориха част от бул. „Александър Стамболийски“ заради авария на помпена станция

Участъкът при кръстовището с ул. „Индустриална“ е затворен за движение като превантивна мярка за безопасност заради продължителните валежи и авария в помпената станция на Южния обходен колектор.

Част от бул. „Александър Стамболийски“ в район „Южен“ е затворена за движение заради авария в помпена станция и повишено ниво на отводнителните шахти на Южния обходен колектор.

За предприетата спешна превантивна мярка съобщи кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев.

Ограничението е в сила в участъка при кръстовището с ул. „Индустриална“. Причината са продължителните валежи, повишеното ниво на отводнителните шахти и възникналата авария в помпената станция.

От районната администрация призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути и да преминават с повишено внимание в района.

Към момента в съобщението не се посочва срок за възстановяване на движението.

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