Депутатите обсъждат кандидатурата на д-р Асен Меджидиев, а в дневния ред са и оставките на досегашния управител и подуправител на здравната каса

Народното събрание днес трябва да избере нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след като оставките на досегашното ръководство предизвикаха кадрови промени в институцията.

Единственият кандидат за поста е д-р Асен Меджидиев, чиято кандидатура беше внесена на 16 юни от парламентарната група на „Прогресивна България“. Въпреки че номинацията беше представена още на вчерашното пленарно заседание, до гласуване не се стигна заради изчерпване на времето.

Преди това д-р Меджидиев беше изслушан в парламентарната комисия по здравеопазване, където изложи вижданията си за управлението и приоритетите на здравната каса.

Паралелно с избора на нов подуправител депутатите трябва да разгледат и предложенията за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров. Двамата подадоха оставките си на 10 юни, след като ден по-рано в парламента бяха внесени проекти за освобождаването им.

Дебатът в пленарната зала започна с напрежение около кворума, но след регистрация на народните представители заседанието все пак стартира.

По време на обсъжданията от „Демократична България“ заявиха, че ще гласуват против кандидатурата на Меджидиев. Според представители на парламентарната група изборът не е просто кадрово решение, а ще определи кой ще носи отговорност за управлението на институцията, през която ежегодно преминават милиарди левове публични средства за здравеопазване.

От „Прогресивна България“ защитиха номинацията, като заявиха, че промените в ръководството на НЗОК са част от усилията за реформа в институцията и за прекратяване на практики, които според тях са довели до сериозни проблеми в управлението на касата.

Освен кадровите решения за НЗОК, в програмата на Народното събрание е включено и изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с информация, с която МВР разполага по медийни публикации, свързани с председателя на ДПС Делян Пеевски.