Местният парламент отпусна 8 000 евро за стадион Марица

Общински съвет подкрепи футболен клуб „Марица“ – Пловдив, като даде съгласие за отпускане на 8 000 евро за затревяване на терена на отбора и подобряване на условията за спорт.

В отговор на необходимостта от своевременно решаване на проблема с терена, постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към местният парламент е провела среща с представители на клуба по време на свое заседание миналата седмица. На нея членовете на комисията са се запознали със състоянието на терена и с необходимостта от спешни действия за неговото поддържане.

В рамките на днешното заседание комисията предложи отпускането на 7 000 евро, като впоследствие сумата бе увеличена на 8 000 евро по предложение на общинския съветник Светослав Енчев, също член на комисията.

По време на дебатите кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта необходимостта проблемът да бъде решен своевременно, за да се избегне цялостно ново затревяване през следващата година. Председателят на Общинския съвет Атанас Узунов посочи, че при подобно развитие разходите биха могли да достигнат 200 000 евро.

Предложението бе подкрепено единодушно от всички 47 общински съветници.