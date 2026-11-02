Облачно и дъждовно ще бъде времето в Пловдив в понеделник, температурите ще достигнат 15–16 градуса

Понеделникът в Пловдив ще започне с облачно време и валежи от дъжд. През деня температурите ще се повишат до около 15–16 градуса, а минималните ще бъдат около 12 градуса.

Очаква се слаб източен вятър. Валежите в Южна България временно ще отслабнат и на места ще спрат, но облачността ще се задържи.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за страната предвижда облачно време и валежи през нощта, като през деня дъждът в Южна България временно ще прекъсне.

Снимка: Nadia Djachenko