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Времето в Пловдив на 2 ноември 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, понеделник, 2 ноември, 2026
0 125 Преди по-малко от минута

Облачно и дъждовно ще бъде времето в Пловдив в понеделник, температурите ще достигнат 15–16 градуса

Понеделникът в Пловдив ще започне с облачно време и валежи от дъжд. През деня температурите ще се повишат до около 15–16 градуса, а минималните ще бъдат около 12 градуса.

Очаква се слаб източен вятър. Валежите в Южна България временно ще отслабнат и на места ще спрат, но облачността ще се задържи.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за страната предвижда облачно време и валежи през нощта, като през деня дъждът в Южна България временно ще прекъсне.

Снимка: Nadia Djachenko

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, понеделник, 2 ноември, 2026
0 125 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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