Управителят на НЗОК подава оставка

Вярвам, че това е най-правилното решение, заявява доц. д-р Петко Стефановски

Управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски е подал оставка. Това обяви самият той в съобщение до медиите.

„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение„, заявява доц. д-р Стефановски.

„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си„, пише още доц. д-р Стефановски.

За смени в управата на НЗОК се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководството. Късно снощи в деловодството на парламента и от „Прогресивна България” са внесли проекти за предсрочно освобождаване на ръководството на Касата.

Източник: нова тв