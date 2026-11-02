Започва отчитането на личните асистенти на нови 5 места в Пловдив

Отчетната документация по механизма „Лична помощ“ ще се приема на 2, 3 и 4 ноември на пет допълнителни гишета

Пет допълнителни гишета за отчитане на личните асистенти се разкриват в Пловдив с цел да се увеличи капацитетът за приемане на месечните отчети и да се намали времето за изчакване.

Гишетата ще работят през първите три работни дни на всеки месец. Мярката е свързана с изискването на Закона за личната помощ отчетите да се предоставят именно в този срок.

Документацията по механизма „Лична помощ“ ще се приема на 2, 3 и 4 ноември 2026 г. на следните адреси:

ул. „Калина“ № 61 – Център за социални и здравни услуги, от 08:00 до 16:30 ч.

– Център за социални и здравни услуги, от 08:00 до 16:30 ч. ул. „Трети март“ № 33 – сградата на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, от 08:30 до 17:00 ч.

– сградата на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, от 08:30 до 17:00 ч. ул. „Петко Д. Петков“ № 6А – дворът на Дирекция „Социална политика“, от 08:30 до 17:00 ч.

– дворът на Дирекция „Социална политика“, от 08:30 до 17:00 ч. бул. „Цариградско шосе“ № 102 – дворът на Комплекса за социални услуги „Св. Георги“, от 08:30 до 17:00 ч.

– дворът на Комплекса за социални услуги „Св. Георги“, от 08:30 до 17:00 ч. ул. „Звезда“ № 16А – сградата на Социалния патронаж, от 08:30 до 17:00 ч.

За четири от пунктовете работното време е от 08:30 до 17:00 ч., а гишето на ул. „Калина“ № 61 ще приема документи от 08:00 до 16:30 ч.