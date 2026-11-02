Евронюз: Победата на Йотова е първото голямо изпитание за формацията на Радев

Президентският балотаж в България премина под знака на противопоставянето за външнополитическия курс на страната, отношенията с Русия и позицията ѝ спрямо войната в Украйна. Това е един от основните акценти в анализа на европейската телевизия „Евронюз“ за вота между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Медията обръща внимание и на слабата избирателна активност, която според първоначалните данни е била около 29%.

Екзитполовете след края на изборния ден отредиха преднина на Илияна Йотова с приблизително 52% от гласовете. Кандидатурата ѝ беше подкрепена от „Прогресивна България“, докато зад Андрей Гюров застанаха формации от реформаторския и прозападния политически спектър. Според предварителните оценки той получава около 45%.

Ако резултатът бъде потвърден от официалното преброяване, Йотова ще влезе в историята като първата жена, избрана за президент на България. Тя зае поста през януари, след като Румен Радев напусна президентската институция, за да се включи в парламентарната надпревара.

Украйна и Москва разделиха кандидатите

Според „Евронюз“ въпросът за войната в Украйна и бъдещите отношения на България с Русия е бил сред централните теми в кампанията. Макар страната да е част от НАТО и Европейския съюз, историческите и политическите връзки с Москва продължават да оказват влияние върху обществените нагласи.

Илияна Йотова, подкрепена от „Прогресивна България“, БСП и ВМРО, акцентира върху необходимостта от дипломатическо решение на конфликта и преговори с Русия. В предизборните си изяви тя определи амбицията си да бъде „президент на мира“.

Андрей Гюров, от своя страна, защитаваше по-тясното взаимодействие със западните съюзници и продължаването на подкрепата за Украйна в съпротивата ѝ срещу руската агресия.

Вотът е първо изпитание за формацията на Радев

Европейската медия разглежда изборите и като първа сериозна проверка за „Прогресивна България“ – политическата формация на Румен Радев, която застана зад Йотова.

В анализа се посочва, че новият държавен глава вероятно ще следва в значителна степен външнополитическата линия на Радев. Тя предполага запазване на членството и ориентацията на България към ЕС, но и стремеж към по-добри отношения с Русия, включително премахване на санкциите срещу Москва.

Допълнителен контекст на вота е напрежението в Черно море. През последните седмици бяха регистрирани зачестили атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния. Инцидентите насочиха вниманието към рисковете за сигурността в региона, свързани с продължаващата война в Украйна.

Втори кораб потъна край Крапец след удар от дрон

Президентът има ограничени правомощия, но силна политическа тежест

„Евронюз“ припомня, че българският президент няма пряка изпълнителна власт, а функциите на институцията са предимно представителни. Прекият избор от гражданите обаче осигурява на държавния глава значителна обществена и политическа легитимност.

Сред правомощията на президента са да бъде върховен главнокомандващ на въоръжените сили, да налага вето върху приети от парламента закони, да подписва международни договори и да назначава посланици. Особено важна е и ролята му при назначаването на служебни правителства – механизъм, който придоби по-голямо значение на фона на продължителната политическа нестабилност в страната.

Президентът на България се избира за петгодишен мандат, като един и същи човек може да заема поста най-много два пъти.