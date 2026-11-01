Паралелните преброявания при 100% извадка: Как гласуваха българите на балотажа

Три социологически агенции отчитат сходни резултати от втория тур на президентските избори. Според паралелните преброявания при 100% извадка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават между 56,6% и 58,2% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – между 38,6% и 40,6%.

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Най-висока подкрепа за двойката Йотова – Вълчев отчита агенция „Мяра“ – 58,2%. Според данните на „Тренд“ резултатът им е 58,1%, а „Маркет ЛИНКС“ им отрежда 56,6%.

При кандидатите Гюров – Кандев най-висок процент показва проучването на „Маркет ЛИНКС“ – 40,6%. „Тренд“ отчита 38,9%, а „Мяра“ – 38,6%.

Какво показват трите паралелни преброявания

Резултатите, представени по телевизиите Нова и bTV, са близки по отношение на разпределението на гласовете между двете кандидатски двойки:

„Тренд“: Илияна Йотова – Кирил Вълчев – 58,1%; Андрей Гюров – Георги Кандев – 38,9%.

Илияна Йотова – Кирил Вълчев – 58,1%; Андрей Гюров – Георги Кандев – 38,9%. „Мяра“: Илияна Йотова – Кирил Вълчев – 58,2%; Андрей Гюров – Георги Кандев – 38,6%.

Илияна Йотова – Кирил Вълчев – 58,2%; Андрей Гюров – Георги Кандев – 38,6%. „Маркет ЛИНКС“: Илияна Йотова – Кирил Вълчев – 56,6%; Андрей Гюров – Георги Кандев – 40,6%.

И трите агенции отчитат преднина за Йотова и Вълчев, като разликата между резултатите на двете двойки варира между 16 и 19,5 процентни пункта.

Данните са от паралелни преброявания и не представляват официалните резултати от изборите. Окончателното разпределение на гласовете предстои да бъде обявено от Централната избирателна комисия.