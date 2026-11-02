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Йотова и Вълчев получават 57,66% при обработени 99,68% от протоколите

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев събира 57,661% от гласовете на втория тур на президентските избори. Това показват междинните резултати на Централната избирателна комисия към 5:00 часа на 2 ноември 2026 г., при обработени 99,68% от секционните протоколи в районните избирателни комисии.

За Йотова и Вълчев са гласували 1 091 206 души.

Кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39,383% от вота, или 745 303 гласа.

Така разликата между двете двойки достига 345 903 гласа, или над 18 процентни пункта.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 55 938 избиратели. Техният дял е 2,956% от отчетените гласове.

Данните са междинни и са на база обработените до момента протоколи. Окончателният резултат ще стане ясен след приключване на обработката и обявяването му от ЦИК.