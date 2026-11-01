ЦИК обяви края на изборния ден в 21:00 часа

Изборният ден на втория тур от президентските избори приключи официално в 21:00 часа. Това обяви председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов по време на онлайн заседание на комисията.

По-рано през деня ЦИК съобщи, че към 16:00 часа до урните в страната и чужбина са отишли 1 282 848 души. Така избирателната активност е достигнала 19,33%, съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова.

Спрямо първия тур се отчита увеличение от близо 3,5 процентни пункта. Тогава към същия час активността е била 15,95%.

Предстои ЦИК да обобщи резултатите от гласуването. Окончателните данни за избора на президент и вицепрезидент трябва да бъдат обявени в срок до три дни след изборния ден.

Не по-късно от седем дни след вота резултатите трябва да бъдат обнародвани и в „Държавен вестник“.