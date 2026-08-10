„Синелибри“ отново идва в Пловдив: киното и литературата се срещат под мотото „Цивилизация на зрелището“

12-ото издание на фестивала ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в осем български града, сред които и Пловдив

Пловдив отново ще бъде един от градовете домакини на „Синелибри“ – фестивала, който среща голямото кино с литературата. 12-ото издание ще се проведе между 15 октомври и 8 ноември, а тазгодишното мото е „Цивилизация на зрелището“.

Над 70 филма ще бъдат показани в рамките на триседмичния фестивал в София, Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Велико Търново, Стара Загора и Перник. Програмата включва екранизации на литературни произведения, биографични филми и срещи с утвърдени имена от европейското и световното кино.

Видеоклипът, с който „Синелибри“ представя тазгодишното издание, вече дава първа представа за неговата концепция. В него класически кадри от филми като „Човекът с кинокамерата“ на Дзига Вертов, „Метрополис“ на Фриц Ланг, „Нощта на шоуто“ на Чарли Чаплин и „Безопасността е последна!“ с Харолд Лойд са поставени в разговор със съвременната култура на зрелището.

Концепцията на 12-ото издание е вдъхновена от есето „Цивилизация на зрелището“ на Нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса, както и от „Обществото на спектакъла“ на френския философ, писател и режисьор Ги Дебор.

Сред акцентите в програмата са премиерни филми от Берлинале, Кан, Венеция и Торонто. Подготвят се и три международни конкурса – за игрална адаптация по литературна творба, късометражен филм по мотиви от книга и документален филм, посветен на изтъкнат писател.

Паралелната програма ще включва литературни премиери, дискусии, срещи с автори, тематични събития и прояви за деца и тийнейджъри.

Предстои да бъдат обявени конкретните заглавия и събития от програмата в Пловдив.

Засега от „Синелибри“ обещават издание, което поставя един актуален въпрос: какво се случва с изкуството и критичното мислене във време, в което зрелището все по-често изпреварва съдържанието.