Илияна Йотова ще е следващият президент на България, според първите излезли екзитполове. Тя и Кирил Вълчев са на първа позиция в балотажа с 51,1% подкрепа, според агенция „Мяра“ към 19.00 ч. Андрей Гюров и Георги Кандев събират подкрепата на 44,6%. 4,3% от избирателите са избрали „Не подкрепям никого“. Избирателната активност според агенцията е 25,5% към 19.00 ч.

Почти всички агенции посочват Йотова като победителка в президентската надпревара с проценти, които варират между 50,7 и 52,5 процента. Според предварителните данни за Гюров са гласували между 43,4 на сто и 44,6 процента.