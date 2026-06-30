БългарияЖивотКултура

Кой празнува имен ден на 30 юни

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:14ч, вторник, 30 юни, 2026
0 119 1 минута

На Събора на светите дванадесет апостоли имен ден празнуват Апостол, Апо и Цоло

На 30 юни Българската православна църква отбелязва Събора на светите славни и всехвални дванадесет апостоли – празник, който се чества всяка година непосредствено след Петровден. Денят е посветен на най-близките ученици на Иисус Христос, които след Неговото Възкресение разпространяват християнската вяра по света.

По традиция на тази дата имен ден празнуват хората с имената Апостол, Апостола, Апо и Цоло, както и всички, които носят производни на името.

Празникът има важно място в православния календар, защото отдава обща почит на дванадесетте Христови апостоли. Докато на 29 юни Църквата почита Светите първовърховни апостоли Петър и Павел, ден по-късно се възпоменават всички дванадесет ученици на Христос като духовни основоположници на християнската църква.

Какво означава името Апостол?

Името Апостол произлиза от гръцката дума apóstolos, която означава „пратеник“, „изпратен“ или „вестител“. В християнската традиция така са наречени учениците, изпратени да проповядват Христовото учение.

Как се отбелязва празникът?

На 30 юни имениците традиционно приемат поздравления от близки и приятели. По български обичай именният ден е повод за семейна трапеза, пожелания за здраве, щастие и успех, а в много храмове се отслужват празнични богослужения в чест на светите апостоли.

Честит имен ден на всички Апостол, Апо и Цоло!

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:14ч, вторник, 30 юни, 2026
0 119 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина