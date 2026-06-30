На Събора на светите дванадесет апостоли имен ден празнуват Апостол, Апо и Цоло

На 30 юни Българската православна църква отбелязва Събора на светите славни и всехвални дванадесет апостоли – празник, който се чества всяка година непосредствено след Петровден. Денят е посветен на най-близките ученици на Иисус Христос, които след Неговото Възкресение разпространяват християнската вяра по света.

По традиция на тази дата имен ден празнуват хората с имената Апостол, Апостола, Апо и Цоло, както и всички, които носят производни на името.

Празникът има важно място в православния календар, защото отдава обща почит на дванадесетте Христови апостоли. Докато на 29 юни Църквата почита Светите първовърховни апостоли Петър и Павел, ден по-късно се възпоменават всички дванадесет ученици на Христос като духовни основоположници на християнската църква.

Какво означава името Апостол?

Името Апостол произлиза от гръцката дума apóstolos, която означава „пратеник“, „изпратен“ или „вестител“. В християнската традиция така са наречени учениците, изпратени да проповядват Христовото учение.

Как се отбелязва празникът?

На 30 юни имениците традиционно приемат поздравления от близки и приятели. По български обичай именният ден е повод за семейна трапеза, пожелания за здраве, щастие и успех, а в много храмове се отслужват празнични богослужения в чест на светите апостоли.

Честит имен ден на всички Апостол, Апо и Цоло!