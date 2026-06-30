Времето в Пловдив на 30 юни 2026 г.

За 30 юни 2026 г. има обявен жълт код за високи максимални температури в цялата Пловдивска област!

Слънцето изгрява в 5 ч. и 52 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 17 мин. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за юни.

Във вторник ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 34° и 39° С.

Снимка: Александра Тороманова