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Времето в Пловдив на 30 юни 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:52ч, вторник, 30 юни, 2026
0 149 Преди по-малко от минута

За 30 юни 2026 г. има обявен жълт код за високи максимални температури в цялата Пловдивска област!

Слънцето изгрява в 5 ч. и 52 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 17 мин. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за юни.

Във вторник ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 34° и 39° С.

Снимка: Александра Тороманова

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:52ч, вторник, 30 юни, 2026
0 149 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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