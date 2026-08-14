Безработицата у нас спада до 3,5% през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2026 г. безработните в България са 107,1 хил. души. Коефициентът на безработица е 3,5% – с 0,1 процентни пункта по-нисък спрямо същия период на миналата година. При мъжете показателят е 4%, а при жените – 3%. Това показват данните на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2026 г.

Продължително безработни, тоест хора без работа от поне година, са 45 хил. души. Те представляват 42% от всички безработни.

Младежката безработица сред хората на възраст 15–29 години е 8,1%, като се повишава с 0,1 процентни пункта спрямо година по-рано.

Общият брой на заетите лица достига 2,918 млн. души. Най-голям е делът на работещите в услугите – 1,952 млн. души, следвани от заетите в индустрията – 816,2 хил., и в селското, горското и рибното стопанство – 150 хил.

Коефициентът на заетост при населението между 15 и 64 години е 70,5%, което е с 0,5 процентни пункта по-ниско спрямо второто тримесечие на 2025 г.

При хората на възраст 20–64 години заетостта е 76,7%, или с 0,4 процентни пункта под нивото от година по-рано. В същото време заетостта сред хората между 55 и 64 години се увеличава с 1,2 процентни пункта и достига 71,5%.

Коефициентът на икономическа активност при населението на възраст 15–64 години е 73,2%, което е спад от 0,5 процентни пункта на годишна база.

Извън работната сила в тази възрастова група са 1,06 млн. души. 41,9% от икономически неактивните са извън пазара на труда заради участие в образование или обучение.

Обезкуражените лица на възраст 15–64 години са 15,9 хил. души.