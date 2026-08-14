Изпратиха Георги Кузев в последния му земен път в Кричим

Десетки близки, приятели и жители на Кричим се събраха на погребението на Георги Кузев, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив.

Опелото в църквата „Св. св. Козма и Дамян“ бе отслужено от Пловдивския митрополит Николай. Той призова за размисъл върху причините за трагедията и говори за липсата на любов, емпатия и уважение към човешкия живот.

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Разходите по погребението бяха поети от Община Кричим. Кметът Атанас Калчев заяви, че близките и гражданите очакват справедливост от институциите и изрази притеснение случаят да не бъде омаловажен.

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По случая бяха задържани общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. Петима – три момчета и две момичета – са обвинени за умишленото убийство на Кузев, извършено в съучастие, по особено мъчителен за жертвата начин, по хулигански и сексуални подбуди.

Снимка: БГНЕС