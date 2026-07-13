Кой празнува имен ден на 13 юли?

На 13 юли отново почитаме Свети арх. Гавраил. Празникът се нарича Събор на Свети арх. Гавраил. Във всички храмове се пеят специални химни и песнопения за прослава на неговите явявания на Земята с важни вести за вярващите.



Преди да се яви на Дева Мария, Свети арх. Гавраил се явил на нейните родители. Света Анна и Свети Йоаким дълги години нямали деца. Те непрестанно се молели. Накрая дали обет, че ако Господ им даде дете, те ще го изпратят да му служи. Вероятно са се надявали на син, който да стане свещеник един ден. Господ им изпратил дъщеря, която изпълнила най-важната мисия в човешката история. Родила и отгледала Спасителя на човечеството.



Преди явяването при Дева Мария, Свети арх. Гавраил се явил и на праведните Елисавета и Захария.

Светите Елисавета и Захария също дълги години нямали деца. Техните молитви били чути. Господ им изпратил специален син – Свети Йоан Предтеча и Кръстител.



Свети арх. Гавраил се явил на Свети пророк Данаил. Той му изяснил какво послание носи видението за овена и козела, както и тайната за 70-те седмици.

Векове, след като Пресвета Богородица напуснала своето физическо тяло, Свети арх. Гавраил отново се явява на Земята. Той се превъплатил в пътник. Влязъл в килията на молещ се монах в столицата на Света гора (Атон) Карея. Оставил химна Достойно есть, с който вярващите трябва да прославяме Божията майка.

Имен ден празнуват: Гаврил, Гавраил, Гаро, Гальо, Гаврила, Гарвилка, Габриел, Габриела, Габи.

