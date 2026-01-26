Кой има имен ден на 26 януари

На 26 януари, имен ден празнуват всички, които носят имената Живко и Живка, Зоя

Името Живко има славянски произход и означава „жизнен“. То е израз на родителското желание детето да е живо и здраво.

Освен през януари именият ден на Живко, Живка и производните им се чества и в първия петък след Великден. Денят се нарича Живоприемни петък, Животворни петък или Светъл петък.

Православната църква днес почита Преп. Ксенофонт и Св. Амон.

Ксенофонт и жена му Мария изпратили синовете си Аркадий и Йоан да учат в Бейрут, но корабокрушение разделило братята. Родителите им прекарали нощта в молитви за синовете си. Бог ги утешил с видение, че децата им са живи. В Йерусалим станала щастливата среща между братята и техните родители. Мария била удостоена с дара на чудотворството, а синовете и баща им станали отшелници. Семейството било причислено към светците.