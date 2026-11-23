Православната църква почита Свети благоверен княз Александър Невски, както и светите Амфилохий и Григорий

На 23 ноември имен ден празнуват Александър, Александра и хората с производни на тези имена. На тази дата Българската православна църква почита паметта на Свети благоверен княз Александър Невски, както и на светите Амфилохий, епископ Иконийски, и Григорий, епископ Акрагантийски.

Името Александър има гръцки произход и се тълкува като „защитник на хората“. Сред разпространените му варианти са Александра, Александрина, Александрия, Алеко, Сашо и Сашка.

Свети Александър Невски е княз и военачалник, живял през XIII век. Той е почитан като защитник на православната вяра, а името му носи патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София.

На 23 ноември продължава Рождественският пост. Тъй като тази година датата се пада в понеделник, денят е постен и не е сред дните, в които се разрешава риба.

Носещите името Александър могат да изберат на кой ден да празнуват имен ден, тъй като Православната църква почита на 30 август паметта на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква – пренасяне на мощите на Св. Александър Невски, а на 23 ноември почитаме паметта на Свети благоверни княз Александър Невски.

Честит имен ден на всички именици! Нека бъдат здрави, обичани и закриляни!