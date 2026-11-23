Трусът е бил с магнитуд 2,1 и на дълбочина 10 километра, няма данни за щети

Слабо земетресение е регистрирано в Смолянско в ранните часове на 23 ноември. Трусът е станал в 4:02 часа българско време и е бил с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН (НИГГГ-БАН).

Епицентърът е бил на координати 41.64° северна ширина и 24.75° източна дължина, а огнището е локализирано на 10 километра под земната повърхност.

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Към момента няма информация за пострадали хора, материални щети или за това трусът да е бил усетен от населението.

Източник: НИГГГ към БАН