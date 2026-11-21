Двама са кандидатите за единственото място в съдийския кадрови орган от професионалната квота на следователите. Хартиеният вот е от 8 до 18 часа.

Днес се провежда Общото събрание на следователите, на което ще бъде избран един техен представител във Висшия съдебен съвет (ВСС). За мястото се състезават Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.

Гласуването е с хартиени бюлетини и продължава от 8:00 до 18:00 часа.

Следователите могат да упражнят правото си на глас не само в София, но и в Съдебната палата в Пловдив. Избирателни секции са разкрити още във Велико Търново, Варна и Бургас.

С този вот приключва процедурата по формирането на новия състав на ВСС. През последния месец свои представители избраха съдиите и прокурорите, а вчера своя избор направиха и народните представители.