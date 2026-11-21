Пловдивският карикатурист открива самостоятелна изложба „Скици от живота“ в Етнографския музей и представя нов албум, докато разсъждава за плагиатството, изкуствения интелект и силата на чистия хумор.

В навечерието на новата си самостоятелна изложба „Скици от живота“, която се открива на 11 декември от 17:00 часа в Регионалния етнографски музей в Пловдив, карикатуристът Ириен Трендафилов прави равносметка за изкуството, което не носи хляб, но пази духа жив. Поводът за експозицията е спечелена награда от биеналето „Майстори на карикатурата“, а събитието ще бъде придружено и от специален албум, предназначен за приятели и ценители.

Пловдивският карикатурист Ириен Трендафилов стана „Баш майстор на карикатурата“

Пловдивската школа – от пълните кръчми до „трима мускетари“

Някога пловдивските карикатуристи са имали свое „щафетно седалище“ – всеки четвъртък са се събирали по петнадесет души в емблематични заведения като „Детелината“ и „Рибката“. По думите на Трендафилов онези срещи са били лишени от суета, а колегите са се надпреварвали да си правят комплименти. Днес картината е коренно различна. В Пловдив са останали само трима активни карикатуристи – той, Цочо Пеев и Нежна Филипова.

„Няма приемственост и това е обяснимо – с това изкуство не се вади хляб“, споделя художникът, припомняйки времената, когато почти всеки вестник е поддържал хумористична страница.

„Белият“ хумор срещу темите, които не остаряват

Макар често да е упрекван от колеги, че не прави остра социална сатира, Ириен Трендафилов съзнателно избира т.нар. „бял“ или „сив“ хумор. Причината е прагматична:

„Една моя карикатура не е вкарала в дисциплина работника, не е спряла война и не е оправила дупките по пътищата“.

Той пази изрезки от ежедневната си рубрика „Бюлетин Трендафилов“ във вестник „Труд“ отпреди десетилетия и е убеден, че ако ги публикува днес от А до Я, никой няма да разбере кога са рисувани.

Изкуственият интелект и кражбата на идеи

Навлизането на изкуствения интелект не плаши художника. Той сам е правил експеримент, като е задал на алгоритъм да нарисува карикатура в неговия стил, но резултатът нямал нищо общо с авторския му рисунък. За него ИИ става за бързи интернет мемета, но не е истинско изкуство.

Далеч по-болезнен проблем в гилдията е кражбата на идеи. В карикатурата хрумването е по-важно от самата рисунка, а законът не може да защити идеята. Трендафилов си спомня как негова карикатура от „Стършел“ – за бояджия на фасада, чието скеле бива бутнато от куче, подгонило котка – се е превърнала в скъпа телевизионна реклама на застрахователна компания, без той да получи нищо.

Войната през очите на сатирика

Въпреки че предпочита да носи усмивки, Трендафилов не остава безучастен към големите трагедии.

Негова творба на тема „Децата и войната“, показваща Смъртта, която спира агресора, за да пресекат деца по пешеходна пътека, печели отличия на международни конкурси в Турция и Иран. Заради липсата на самолетни връзки той изпраща видео обръщение до организаторите с ясно послание: „Няма справедлива война и няма оправдание, което да я предизвика“.

Първият по рода си албум у нас – двуезичен, с две корици и две лица

Откриването на изложбата на 11 декември ще бъде белязано и от премиерата на уникален авторски албум – издание, каквото по проучвания на художника и ценители на жанра до момента не е излизало в България.

Книгата е двуезична и е решена с нетрадиционна полиграфическа концепция – с две корици и две лица, така че да може да се отваря и чете от двете страни. Тя е реализирана по инициатива на племенника на Ириен Трендафилов и излиза с логото на издателство „Ковачев“ с официален ISBN номер и екземпляри за библиотеките. Въпреки своята уникалност, албумът няма да се продава – той е замислен като некомерсиален подарък за приятели и почитатели, които обичат да усетят мириса на хартията в дигиталната ера. В изданието са подбрани творби от последните години, придружени от авторски предговор за силата на „белия хумор“ и усмивката.