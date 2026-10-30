Кой има имен ден на 30 октомври?

Православната църква чества паметта на светите мъченици Зиновий и Зиновия на 30 октомври.

Зиновий и сестра му Зиновия живели през III век в град Еге, Киликия. Родени в заможно и благочестиво християнско семейство, те рано останали сираци, но запазили вярата си и посветили живота си на добри дела. Зиновий получил дар да лекува болни и с времето станал епископ на града, известен със своята мъдрост, милосърдие и всеотдайност към християните.

По време на гоненията срещу християните при император Диоклетиан управителят Лисий поискал Зиновий да се отрече от Христос, но той отказал, заявявайки: „Животът без Христос е смърт, а смъртта за Христос – вечен живот.“ Когато Зиновия узнала, че брат ѝ страда, отишла при него и споделила съдбата му. Двамата били подложени на мъчения и убити с меч през 285 година, оставайки в паметта на вярващите като свети мъченици за Христовото име.

На този ден празнуват Зора, Зорка, Зорница, Зори, Зоран.

Името има славянски произход и означава “зора”. Зорница е богинята на утрото в славянската митология.