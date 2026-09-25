Кой празнува имен ден на 25 септември

На 25 септември православната църква почита преподобни Сергий Радонежки – имен ден празнуват Сергей и производните на името

На 25 септември имен ден празнуват Сергей и производните форми на името, според календари, които свързват датата с паметта на преподобни Сергий Радонежки чудотворец.

Православната църква почита на този ден паметта на преподобни Сергий Радонежки, руски монах от XIV век и основател на Троице-Сергиевата лавра. Считан е за един от най-великите и почитани руски светци, наричан още „игуменът на руската земя“.

Произход и значение на името

В православната традиция името се среща и във формата Сергий, докато в българския именник е разпространена формата Сергей.

Името се свързва с латинското римско родово име Sergius. Точното му първоначално значение не е напълно изяснено. Срещат се различни тълкувания, сред които и значения, свързани с „уважаем“ или със служене, но те не могат да бъдат представени като сигурен превод на името.

Кой има имен ден на 25 септември

На тази дата празнуват: Сергей, Сергий, Серго и други производни форми, когато са свързани с името Сергей/Сергий.

Преподобни Сергий Радонежки е сред значимите духовни личности на руското православие. Той е известен като духовен наставник и основател на Троице-Сергиевата лавра.

В някои именни календари Сергей и сродните имена са посочени и на 7 октомври. Причината е различното календарно отбелязване на паметта на светеца и различията между отделните именници. Затова при конкретен имен ден е добре да се провери календарът, който следва семейството или съответната църковна традиция.

Името Сергей има широко разпространение в славянския свят, а формата Сергий е църковната форма, с която светецът е познат в православната традиция.

На 25 септември повод за празник имат всички, които носят името Сергей, Сергий и съответните му производни.