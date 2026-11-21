Любомир Григоров спечели националния конкурс за скулптурна композиция, която ще бъде поставена срещу Дома на културата „Борис Христов“.

Проектът на Любомир Григоров спечели първа награда в националния конкурс за скулптурна композиция в памет на големия пловдивски музикант Милчо Левиев. Победителят ще има и задачата да изработи самия паметник, който ще бъде поставен в центъра на Пловдив.

Резултатите бяха обявени на официална церемония снощи във фоайето на втория етаж на Дома на културата „Борис Христов“, където бе открита и изложба с макетите на всички конкурсни проекти.

Второто място и награда от 900 евро получи Васил Хаджигрудев, а трети се класира Петко Иванов с отличие от 500 евро. Специална награда бе присъдена на Борис Борисов. Наградният фонд за първото място е 1300 евро.

На церемонията присъстваха президентът Петър Стоянов (1997–2002), заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, Вики Алмазиду, представители на Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“, художници и участници в конкурса.

Вики Алмазиду, съпруга на музиканта и председател на сдружението, връчи лично отличието на победителя. Тя не скри вълнението си и благодари на всички автори за професионализма и отношението към личността и творчеството на Милчо Левиев.

Президентът Петър Стоянов подчерта, че поводът за срещата е почитта към изключителния талант на композитора, пианист и пловдивчанин. По думите му участниците са вложили не само талант, но и душа в своите проекти.

Заместник-кметът Пламен Панов припомни и останалите инициативи на Община Пловдив за съхраняване на паметта за Милчо Левиев – именуването на алея на Бунарджика, ежегодния национален конкурс за млади пианисти и подкрепата за дигитализирането на музикалното му наследство.

Паметникът ще бъде разположен на триъгълната площ между улиците „Цар Иван Александър“, „Авксентий Велешки“ и „Гладстон“, точно срещу Дома на културата „Борис Христов“. Инициативата е посветена на предстоящата през 2027 г. 90-годишнина от рождението на Милчо Левиев.

Конкурсът е организиран от СКО „Милчо Левиев“ в партньорство с НУМТИ „Добрин Петков“ и с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

Изложбата с макетите на конкурсните предложения може да бъде разгледана в Дома на културата „Борис Христов“. Пълните резултати от класирането ще бъдат публикувани на официалния сайт на сдружението.