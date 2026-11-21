„Купи и Дари“ отново събира хранителни продукти за нуждаещи се в Пловдив

Инициативата на четири пловдивски клуба от семейството на Ротари ще се проведе в три поредни уикенда. Дарителски пунктове ще има в седем магазина на Kaufland и METRO.

Благотворителната кампания „Купи и Дари“ се завръща в Пловдив с три последователни уикенда за събиране на дълготрайни хранителни продукти за хора и семейства в затруднено положение.

Инициативата ще се проведе на 21 и 22 ноември, 27 и 28 ноември, както и на 5 и 6 декември 2026 г. Дарителски пунктове ще бъдат разположени в петте магазина на Kaufland и двата обекта на METRO в града.

Всеки желаещ може да закупи хранителни продукти с дълъг срок на годност и да ги остави в специално обозначените колички до изходите на магазините.

Организатори са Интеракт клуб Пловдив – Филипопол, Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол, Ротаракт клуб Пловдив и Ротари клуб Пловдив-Филипопол.

Миналогодишното издание на кампанията е събрало над 2 тона хранителни продукти, които са били разпределени между десетки семейства в нужда в Пловдив. За възродения Интеракт клуб това е била първата подобна инициатива.

След края на тазгодишната акция, на 11 и 12 декември, доброволците ще сортират, преброят и опаковат събраните дарения. В разпределението ще участват младежките клубове и ротарианци от Ротари клуб Пловдив-Филипопол.

В кампанията могат да се включат и доброволци, които да помогнат при организацията и обработката на даренията, както и граждани, които да разпространят информацията за инициативата.