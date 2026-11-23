В останалите райони е обявено предупреждение от първа степен, а следобед се очаква рязко застудяване

Пловдив и части от областта са сред районите с предупреждение за опасно силен вятър днес. За тях е обявен оранжев код, а в останалата част на страната е в сила жълто предупреждение. Информацията е на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Втората степен на предупреждение важи за редица области в Централна и Западна България, сред които Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен и София-град. Оранжев код е обявен и за части от Софийска област, Ямбол, Перник, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Велико Търново.

В североизточната част на страната, по Черноморието, както и в Смолян, Благоевград и Кюстендил е в сила жълт код. Предупреждението обхваща и отделни райони от други области.

В Пловдивско времето ще започне сравнително топло, като преди обед температурите в страната ще достигнат между 15 и 20 градуса. В следобедните часове обаче се очаква бърза промяна – нахлуването на по-студен въздух от северозапад ще доведе до рязко понижение на температурите.

На места по високите западни полета валежите временно ще преминат в сняг, а в Югоизточна България прогнозата е за гръмотевични бури и възможни градушки.

Снимка: НИМХ